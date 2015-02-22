Професійний бокс, Головкін - Мюррей, Руденко - Ф`юрі: відео онлайн-трансляція

Поєдинок Ф'юрі - Руденко відбудеться на арені Salle des etoiles (Ларвотто, Монако) в рамках вечора, головною подією якого стане бій між чемпіоном світу за версіями WBA (Super) і WBC (Interim) в середній вазі 32-річним казахстанцем Геннадієм Головкіним і 32- річним британцем Мартіном Мюрреєм.

Хьюи Ф'юрі - двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі - в 2012 році завоював золото на молодіжному чемпіонаті світу серед любителів. У 2013 році дебютував на професійному рингу, з тих пір провів 14 поєдинків. 20-ти річний Хьюи один з наймолодших боксерів на професійному арені в суперважкій вазі, який не мав поразок.

Андрій Руденко в серпні минулого року зазнав першої поразки в кар'єрі, програвши австралійцю Лукасу Брауну.