"Динамо"-"Генгам": Ярмоленко і Беланда отримують червоні картки і покидають поле
23:32, 19 лютого 2015Спорт
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У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Генгам" - "Динамо" арбітр із Словенії Славко Вінчіч незаслужено видалив двох футболістів київської команди.
На 39-й хвилині за рахунку 0:1 на користь "Динамо" футболіст "Генгама" не вибивав м'яч, хоча травмований Сидорчук лежав на полі, і автор голу Ярмоленко порушив правила на Санхаре, за що отримав пряму червону.
На 45 хвилині Беланда, який вийшов на замінумахнув ногою в сторону суперника в ігровому епізоді. Суддя вважає це навмисним ударом тихцем і також показує червону картку Юнесові і вилучає його з поля.
Обидва футболісти, таким чином, як мінімум пропустять матч у столиці України, який пройде на НСК «Олімпійський» 26 лютого.
Рахунок у матчі 2:1 на користь "Генгама"
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