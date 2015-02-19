"Динамо"-"Генгам": Ярмоленко і Беланда отримують червоні картки і покидають поле

На 39-й хвилині за рахунку 0:1 на користь "Динамо" футболіст "Генгама" не вибивав м'яч, хоча травмований Сидорчук лежав на полі, і автор голу Ярмоленко порушив правила на Санхаре, за що отримав пряму червону.

На 45 хвилині Беланда, який вийшов на замінумахнув ногою в сторону суперника в ігровому епізоді. Суддя вважає це навмисним ударом тихцем і також показує червону картку Юнесові і вилучає його з поля.

Обидва футболісти, таким чином, як мінімум пропустять матч у столиці України, який пройде на НСК «Олімпійський» 26 лютого.

Рахунок у матчі 2:1 на користь "Генгама"