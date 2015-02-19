Ліга Європи, 1/8 фіналу, "Дніпро" - "Олімпіакос": відео онлайн-трансляція

Це буде перша гра 1/16 фіналу змагань.

Матч проходить в Києві, так як УЄФА досі не дозволяє проводити матчі в Україні на стадіонах, розташованих на схід і на південь від столиці. Крім Луганська і Донецька ця заборона поширюється на арени у Дніпропетровську, Харкові та Одесі.

"Дніпро" провів дуже неоднозначну першу половину сезону 2014/15, де восени чергував серії блискучих матчів з відвертими провалами. У Лізі Європи у 6 іграх групового етапу команда з Дніпропетровська здобула 2 перемоги при 1 нічиїй і 3 поразках і негативною різницею забитих і пропущених м'ячів - 4:5. Команда набрала 7 очок і лише волею випадку потрапила в плей-офф. В останньому турі дніпропетровці виграли свій матч у французького "Сент-Етьєна" (1:0), але також залежали від результату гри "Карабах" - "Інтернаціонале", де господарі поля з Азербайджану в разі успіху випереджали "Дніпро" в підсумковій турнірній таблиці. У кінцівці матчу "Карабах" забив гол у ворота "Інтера",але суддя з незрозумілих причин відмінив взяття воріт і матч завершився з рахунком 0:0. Таким чином, "Дніпро" виявився вище "Карабаху" у турнірній таблиці.

Крім того, в чемпіонаті української Прем'єр-ліги "Дніпро" також довго лідирував в таблиці, але потім зазнав ряд поразок і опустився на 3-е місце.

У свою чергу, "Олімпіакос" опинився в Лізі Європи після того, як зайняв третє місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів, пропустивши вперед у Групі А іспанський "Атлетіко" (Мадрид) та італійський "Ювентус" (Турин), але випередивши шведський "Мальме". Греки виграли 3 матчі при 3 поразках і набрали 9 очок у підсумковій таблиці всього на 1 бал відставши від "Ювентуса".

У турнірній таблиці чемпіонату Греції "Олімпіакос", за традицією останніх років, впевнено займає 1-е місце. На даний момент на рахунку команди 58 очок, вона на 6 балів випереджає "Панатінаїкос" і на 11 - ПАОК. Команда з Пірея є 41-кратним чемпіоном Греції (рекорд країни) і, починаючи з 1997 року, виграла 16 з 18 титулів чемпіона. Команда не ставала найсильнішою в Греції за цей період тільки в 2004 і 2010 роках.

На ставках букмекерів команди оцінюються приблизно однаково з невеликою перевагою "Олімпіакоса". На перемогу гостей ставки приймаються в середньому з коефіцієнтом 2,53 до 1, у той час як на перемогу "Дніпра" - 2,77 до 1, а на нічию - 3 до 1.

Стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 6. Ежидіо, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 19. Безус, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 99. Матеус

Запасні: 77. Шеліхов, 39. Сваток, 20. Бруно Гама, 25. Федорчук, 28. Шахов, 90. Мігунов, 9. Калініч

Олімпіакос: 16. Роберто, 2. Маниатіс, 23. Сіовас, 26. Масуаку, 45. Фелипе Сантана, 6. Афеллай, 11. Касамі, 14. Элабделлауї, 77. Доссеві, 7. Мітроглу, 10. Домінгес

Запасні: 42. Медьєрі, 24. Авлонітіс, 5. Мілівоєвич, 8. Ндінга, 9. Дурмаз, 25. Фортуніс, 27. Бенітес Х.