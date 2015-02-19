Олена Пахольчик призначена шефом української місії на Олімпійському фестивалі в Тбілісі

Виконком Національного олімпійського комітету України затвердив шефом місії української делегації на ЄЮОФ в Тбілісі дворазову призерку Олімпійських ігор з вітрильного спорту Олену Пахольчик, повідомляє прес-служба НОК України.

Пахольчик успішно очолювала команду під час XII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який в січні 2015 року приймали Австрія та Ліхтенштейн.

Наразі у юних олімпійців триває кваліфікаційний відбір, який завершиться у червні, за місяць до початку фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, XIII літній ЄЮОФ відбудеться з 26 липня по 1 серпня 2015 року у Тбілісі (Грузія). Планується, що у змаганнях візьмуть участь майже 4000 спортсменів з усіх 49 країн-членів Європейських Олімпійських Комітетів. Юні олімпійці боротимуться за нагороди у 9 видах спорту: дзюдо, тенісі, спортивній гімнастиці, велоспорті, легкій атлетиці, плаванні, волейболі, гандболі та баскетболі.