Перший етап Кубка України зі сноубордингу виграла команда Тернопільської області

Змагання пройшли на підготовленій трасі довжиною 200м c перепадом висот 81м. на території бази олімпійської підготовки збірних команд України з гірськолижного спорту та сноубордингу «Протасів Яр», повідомили УНІАН у прес-службі Федерації лижного спорту України.

Саме ця траса першою в незалежній Україні отримала сертифікат Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), що надає право на проведення на ній змагань міжнародного рівня з паралельного слалому в сноубордингу та спеціального слалому в гірськолижному спорті.

Організаторами змагань виступили Міністерство України у справах молоді і спорту, Федерація лижного спорту України, гірськолижний спорткомплекс «Протасів Яр». У змаганнях взяли участь 96 спортсменів з Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської, Київської областей та р. Києва.

У командному заліку Кубка України зі сноубордингу (паралельний слалом) кращими були представники Тернопільської області (385 очок). На другому місці - команда Києва (357 балів), на третьому - команда Закарпатської області (127 очок).

У командному заліку всеукраїнських змагань серед юнаків і дівчат зі сноубордингу (паралельний слалом) кращими були також представники Тернопільської області (149 очок). На другому місці - команда Києва (113 очок), на третьому місці - команда Івано-Франківської області (104 очки).

Переможцями Кубку України зі сноубордингу (паралельний слалом) за підсумками 2-х днів змагань стали Оксана Дмитрів (представниця команди Тернопільської області) і Роман Александровський (представник команди Києва).