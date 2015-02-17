"Шахтар" зіграв внічию з "Баварією" в матчі Ліги чемпіонів

У Львові завершився матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" приймав німецьку "Баварію" (Мюнхен) і зіграв внічию - 0:0.

Це був перший матч 1/8 фіналу турніру.

Гірникам вдалося в досить нудному матчі нав'язати супернику пресинг і нейтралізувати основні козирі "Баварії" - швидкісну потужну гру в атаці. Протягом всієї гри футболісти "Шахтаря" міцно опікали гравців атакуючої лінії суперника, а в деяких епізодах у форвардів німецької команди не витримували нерви і вони легко піддавалися на провокації господарів поля. У підсумку, на 66-й хвилині "Баварія" залишилася в меншості після видалення з поля Хабі Алонсо. У більшості "Шахтарю" не склало труднощів утримати нульову нічию.

У паралельному матчі в Парижі, де зустрічалися французький ПСЖ і англійський "Челсі" (Лондон), суперники діяли більш результативно і зуміли обмінятися голами. На точний удар гравця "Челсі" Браніслава Івановича в першому таймі (36-а хвилина) після перерви голом відповів Едінсон Кавані, який відзначився на 54-й хвилині - 1:1.

Матчі-відповіді в обох парах відбудуться через три тижні - 11 березня, відповідно, в Мюнхені та Лондоні.