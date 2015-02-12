Вбивці боксера, що переміг Кличка, засуджені на 43 роки

Злочинці засуджені на 43 роки позбавлення волі, з яких більше двох третин строку - за 30 років - вони проведуть у в'язниці, повідомляє Вoxingscene.com.

Зімбабвійці Паіда Фіш, Кріс Мойо і Самуель Мабене скоїли напад із застосуванням вогнепальної зброї на ресторан в Преторії у вересні 2012 року. В ході пограбування вони поранили Сандерса, який встиг прикрити своїм тілом дочку. Наступного дня боксер помер у лікарні. Більше ніхто під час інциденту не постраждав.

Сандерс провів на професійному рингу 46 боїв, у яких зазнав 4 поразки. Південноафриканець був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітнього боксерського союзу (WBU). Він є одним з трьох боксерів, які перемогли Володимира Кличка. У бою, що відбувся в 2003 році, Сандерс нокаутував українця у другому раунді і завоював чемпіонський пояс WBO.