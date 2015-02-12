Дві українки потрапили в десятку кращих індивідуальної гонки Кубка світу з біатлону

У норвезькому Холменколлені завершилася перша гонка етапу Кубка світу, де у жінок на дистанції 15 км дві українки потрапили в десятку кращих - Юлія Джима та Ірина Варвінець, повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Обидві українки відстрілялися без промахів на 4 вогневих рубежах, вразивши всі 20 мішеней. Щоправда, за швидкістю вони значно поступалися основним суперницям. Джима поступилася переможниці Кайсі Макаряйнен з Фінляндії 3 хвилини 20,4 секунди (підсумкове 6-е місце), Варвінець - 3 хвилини 26,7 секунди (7-е).

Крім того, 32-е місце в гонці посіла Наталія Бурдига (2 промахи, +6:58.6 відставання), 56-е - Ольга Абрамова (5 промахів +9:02.9), 66-е - Яна Бондар (7 промахів, +10:14.2).

Не зуміла фінішувати лідер збірної України Валентина Семеренко. А це значить, що за підсумками гонки вона залишить трійку лідерів рейтингу Кубка світу, де перебувала на 3-му місці практично протягом усього нинішнього сезону.

Переможниця гонки Кайса Макаряйнен показала результат 43 хвилини 54.8 секунди (0 промахів), фінішувавша другою Дар'я Домрачева (Білорусь) відстала на +1:18.3 з 1 промахом, а замкнула трійку призерів Вероніка Віткова з Чехії, яка відстала на +1:20.9, не допустивши жодного промаху.

Пізніше сьогодні відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків на 20 км.

Етап Кубка світу в Холменколлені триватиме до 15 лютого.