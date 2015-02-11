Український боксер Плотніков проведе титульний поєдинок наприкінці лютого

Спортсмени битимуться за пояс Інтерконтинентального чемпіона за версією IBF в напівсередній вазі, повідомляє прес-служба К2.

Віктор Плотніков наразі займає 12-у сходинку рейтингу WBO. Востаннє львів'янин виходив у ринг в жовтні минулого року проти грузинського боксера Володимира Янезашвілі. Українець здобув перемогу технічним нокаутом у 2-му раунді. У послужному списку Плотнікова 34 поєдинки, 31 перемога, 15 з яких нокаутами, а також титул Чемпіона Європи за версією EBA.

Дентон Вассел в своєму активі має 23 боя, 21 перемогу, 11 з яких нокаутами, а також титул Чемпіона Британської співдружності. Останній бій провів у кінці січня цього року зі своїм співвітчизником Крейгом Келлі, здобувши перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді.