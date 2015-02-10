Бразилець Жажа Коельо перейшов з "Металіста" в китайський клуб

Бразильський легіонер харківського ФК "Металіст" Жажа Коельо перейшов в китайський клуб "Чунцин Ліфань", повідомляє офіційний портал клубу.

Подробиці угоди не розголошуються.

Бразильський нападник виступав за "Металіст" з 2008 по 2010 роки, а потім повернувся в команду в 2013-му. Крім того, він відомий виступами за ряд європейських і латиноамериканських клубів, серед яких голландський "Фейєноорд", іспанський "Хетафе" і турецький "Трабзонспор".

У нинішньому сезоні гравець провів у складі "Металіста" 10 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.