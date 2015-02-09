Збірна України з футболу зіграє товариський матч із командою Латвії у Львові

31 березня 2015 року на стадіоні «Арена Львів» у Львові відбудеться товариський матч національних збірних команд України та Латвії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Спаринг між національними збірними України та Латвії пройде після виїзного матчу українців у кваліфікації Євро-2016 зі збірною командою Іспанії, який буде зіграно 27 березня 2015 року у Севільї.

Це будуть перші два матчі збірної України з футболу в календарному 2015-му році.

У відбірковому циклі Євро-2016, після серії ігор восени 2014 року, команда Михайла Фоменка посідає 3-є місце в Групі С, слідом за збірними Словаччини та Іспанії.