Збірна України з футболу зіграє товариський матч із командою Латвії у Львові
14:24, 09 лютого 2015Спорт
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Визначився перший суперник команди у товариських іграх 2015 року.
Збірна України проведе два матчі в березні / ffu.org.ua
31 березня 2015 року на стадіоні «Арена Львів» у Львові відбудеться товариський матч національних збірних команд України та Латвії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Спаринг між національними збірними України та Латвії пройде після виїзного матчу українців у кваліфікації Євро-2016 зі збірною командою Іспанії, який буде зіграно 27 березня 2015 року у Севільї.
Це будуть перші два матчі збірної України з футболу в календарному 2015-му році.
У відбірковому циклі Євро-2016, після серії ігор восени 2014 року, команда Михайла Фоменка посідає 3-є місце в Групі С, слідом за збірними Словаччини та Іспанії.
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