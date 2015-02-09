Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена традиційна п’ятірка кращих гравців, повідомляє прес-служба Суперліги.

Кращими захисниками стали Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого 21 очко, 7 підбирань, 3 передачі й 1 перехоплення та Руслан Отверченко («Київ») – 25 очок, 6 підбирань, 3 передачі й 2 перехоплення.

Серед форвардів були відзначені Олександр Сізов («Миколаїв») – 22 очка, 10 підбирань, 4 перехоплення, 3 передачі й 1 блок-шот та Артем Швець («Київ») – 18 очок, 12 підбирань, 5 передач, 2 перехоплення й 1 блок-шот.

Нарешті, кращим центровим визнаний Євген Мінченко («ОДЕСА») – 16 очок, 13.5 підбирання, 2.5 блок-шота й 1 передача в середньому за гру.

На минулому тижні відбулися перші матчі в рамках регулярної першості після двотижневої перерви. Зокрема, "Хімік" (Южне) завдав в гостях нищівної поразки БК "ОДЕСА" - 96:56, а київський "Будівельник" обіграв дніпропетровський "Дніпро" - 84:64.

На даний момент, в турнірній таблиці лідирує "Хімік" - 21 перемога / 0 поразок, а чинний чемпіон України "Будівельник" йде на другому місці - 19 перемог / 3 поразки.