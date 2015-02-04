Жіноча збірна України з тенісу виграла перший матч Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу виграла перший матч групового етапу Кубка Федерації-2015 у команди Туреччини з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда виступає в I групі Євро-Африканської зони, де змагання на початковому етапі проходять по груповій системі, а не плей-офф.

У першому турі українська команда здобула перемогу в нелегкій боротьбі. Спочатку Леся Цуренко обіграла Пемру Озген - 6:2, 6:2, а потім найсильніша українська тенісистка 26-й номер світового рейтингу Еліна Світоліна несподівано програла 117-й у рейтингу Чаглі Буюкакчай- 3:6, 6:4, 0:6. Доля матчу була вирішена у парному протистоянні де дует Ольга Савчук / Леся Цуренко виявився сильнішим пари Чагла Буюкакчай / Іпек Сойлу - 7:6, 6:1.

В іншому матчі Групи В команда Великобританії здолала аутсайдера турніру з Ліхтенштейну з рахунком 3:0.

5 лютого збірна України зіграє з командою Ліхтенштейну, а 6 лютого - з Великобританією.

Згідно з регламентом турніру у фінальному раунді, 7 лютого, переможець групи А зійдеться з переможцем групи D, а кращий у квартеті В - з найсильнішою командою квартету С (Білорусь, Португалія, Болгарія, Грузія). Дві кращі команди за підсумками турніру отримають путівки в раунд плей-офф другої Світової групи.

Турнір I групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації проходить 4-7 лютого в Будапешті (Угорщина).