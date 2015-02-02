Сергій Семенов визнаний найкращим спортсменом січня в Україні

Його наставник і батько Олександр Семенов став найкращим тренером січня, повідомля прес-служба НОК України.

Таке звання 26-річний спортсмен заслужив завдяки вдалому виступу на чемпіонаті Європи з біатлону, який цими днями триває в естонському Отепяя. В індивідуальній гонці українець поповнив скарбничку збірної срібною медаллю.

Саме Сергій Семенов задав блискучий старт для наших спортсменів у новому біатлонному сезоні. На початку грудня на першому етапі Кубка світу в Остерсунді (Швеція) в індивідуальній гонці серед чоловіків українець здобув «срібло».

На традиційній "Різдвяній гонці" з колегою по команді Валентиною Семеренко Сергій посів найвищу сходинку п’єдесталу пошани.

Звання найкращого спортсмена місяця в Україні Сергій Семенов виборює вперше.