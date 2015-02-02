Українські самбісти розіграли медалі молодіжного чемпіонату країни

У Києві пройшов молодіжний чемпіонат України з самбо. Турнір зібрав понад 500 учасників з різних регіонів країни, в тому числі з Донецької та Луганської областей, представники, яких також піднялися на п'єдестал.

За чотири дні було розіграно 60 комплектів нагород. У двох вікових групах - 18 і 20 років - спортсмени змагалися у спортивному та бойовому самбо (у першому борються юнаки і дівчата, у другому - тільки представники сильної статі). У загальному заліку в обох вікових групах перемогла команда Києва.

- Першість є відбірковою до міжнародних стартів, - заявив головний тренер збірних України Олександр Наухатько. - Найближчий з них - це молодіжний чемпіонат Європи, який пройде в квітні в Сербії. Тому конкуренція була серйозною, адже на килим виходили всі найсильніші. Наприклад, призери минулорічної світової першості - Катерина Москальова, Василина Кириченко, Катерина Хом'як... Це - майбутнє національної збірної.

Зовсім скоро за медалі чемпіонату України позмагаються і дорослі - в кінці лютого. Його результати також будуть мати «відбірковий статус». Всі зацікавлені в тому, щоб у збірну пробилися дійсно найсильніші. Наша країна - одна з світових лідерів у цьому виді спорту. Так, за підсумками 2014 року в рейтингу Міжнародної федерації самбо (в розрахунок йшли результати всіх вікових груп) Україна посіла третє місце.