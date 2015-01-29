Коноплянка пояснив причини своєї відмови перейти з "Дніпра" в італійську "Рому"

Півзахисник дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка не готовий перейти в римську "Рому" в зимове трансферне вікно, тому що обіцяв президенту клубу залишитися в українському чемпіонаті до кінця контракту, повідомляє Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

"Я знаю, що з'явилася інформація про мій медогляд в "Ромі", але це неправда. Я пообіцяв президенту "Дніпра" що залишуся в клубі до закінчення контракту. Наскільки я зрозумів - клуби домовилися один з одним, але не зі мною. Тому угода не відбулася. Мені імпонує "Рома". Це великий європейський клуб. Я впевнений, що в найближчі дні моє майбутнє проясниться", - заявив Коноплянка.

Це вже далеко не перший випадок з переходом, що не відбувся, в європейський клуб одного з кращих футболістів України. Рік тому Коноплянка міг перейти в англійський "Ліверпуль", але керівництво двох клубів так і не досягло домовленості до 31 січня - дня закриття трансферного вікна в Європі.