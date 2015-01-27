Українські біатлоністи завоювали місця в десятці сильніших на ЄЮОФ

Сьогодні на ХІІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі відбулися перші змагання з біатлону, де юні спортсмени розіграли комплект нагород у спринтерській гонці, повідомляє прес-служба НОК України.

Змагальний день розпочали хлопці на дистанції 7,5 км., в якій Сергій Телень показав найкращий результат серед українців, посівши високе 6 місце.

Ще одне місце в ТОП-10 найкращих біатлоністів континенту посів наш Богдан Цимбал. Він фінішував дев’ятим. Владислав Кошовець показав 15-й результат, а Роман Бригадир – 56-й.

Після хлопців на старт вийшли дівчата. Українка Анна Кривонос впевнено посіла місце у п’ятірці лідерів. Окрім того, Оксана Сегеті фінішувала 20-ю, Ганна Ситник - 23-ою, а Валерія Дмитренко посіла 39 місце.

«Кожен спортсмен відпрацював добре. Деякі були дуже близькі до здобуття медалей. Шкода, що не вийшло, але на нас чекають наступні старти на Олімпійському фестивалі. Будемо дивитися. Можу сказати одне - у нас боєздатна та сильна команда», - резюмував гонки тренер української юнацької збірної з біатлону на ЄЮОФ-2015 Ігор Ященко.