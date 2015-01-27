Українська баскетболістка Ягупова потрапила до десятки найкращих у Європі
13:53, 27 січня 2015Спорт
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Європейське відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА Європа) оголосила результати голосування за найкращу баскетболістку 2014 року.
Ягупова є лідером збірної України останніх років / dt.ua
Українка Аліна Ягупова посіла дев’яте місце у голосуванні, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Минулого року національна збірна України, лідером якої була Ягупова, кваліфікуватися на чемпіонат Європи 2015 року, граючи всі матчі відбіркового турніру на виїзді.
Ягупова вже кілька років входить до списку Топ-гравців Старого світу. В 2012-му році вона була визнана кращим молодим гравцем Європи.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Святослав Михайлюк увійшов до десятки найкращих молодих гравців 2014 року в Європі.
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