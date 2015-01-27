Кращими молодими спортсменами року в Україні визнані Анастасія Малявіна та Антон Кузнєцов

Першими номінантами всеукраїнської премії стали призери ІІ Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні, що відбулися в серпні 2014-го року.

Найкращою спортсменкою за результатами показаними протягом всього року була визнана чемпіонка та срібна призерка Ігор у Нанкіні Анастасія Малявіна (плавання). У свою чергу, звання кращого спортсмена серед юнаків отримав Антон Кузнєцов, який також повернувся з Китаю з «золотом».

У номінації «Сенсація року» переможцем став Михайло Романчук, який в Піднебесній двічі піднімався на п'єдестал пошани.

А переможцем у номінації «Рекорд року» - Чемпіон Нанкіна-2014 Павло Коростильов (кульова стрільба).

«Золотий» стрибок у висоту Юлії Левченко в Нанкіні привів її до першого місця у номінації «За волю до перемоги».

А кращою командою була визнана збірна України з велоспорту. Крім юніорів, організатори удостоїли нагороди і тренерів, які доклали неймовірних зусиль для успіху молодих спортсменів. Так заслужений тренер України Ірина Лобановська, наставник Анастасії Малявиної, була визнана кращою серед своїх колег.

Ще одна номінація, переможець якої визначився шляхом онлайн-голосування в соціальних мережах, «Like man», завершилася перемогою Анастасії Малявиної. Анастасію привітали представники футбольного клубу «Маестро» Олександр Педан і Fozzy.

«Підтримка наших спортсменів - це додатковий стимул для нових вершин, нових злетів та нових перемог», - зазначила олімпійська чемпіонка з боротьби Ірина Мерлені.

«Це дуже добре, що почали підтримувати юніорів. Коли я починала свій спортивний шлях, то був тільки великий спорт, не було таких церемоній і змагань як Юнацькі Олімпійські ігри. Ця церемонія і таке ставлення до юніорів стимулює їх і готує до дорослого спорту», - зазначає бронзова призерка Олімпіади у Пекіні з сучасного п'ятиборства Вікторія Терещук.

У свою чергу, юніори запевняють, що така підтримка мотивує, тим більше, коли стаєш переможцем церемонії.

«Я виграла номінацію «Like man» завдяки друзям і рідним, які вболівали за мене, надсилали повідомлення «віримо в перемогу». Зізнаюся, в глибині душі я мріяла стати кращою спортсменкою». Але не очікувала, що мрія здійсниться. Дуже приємно. Тепер потрібно постійно підтримувати цей рівень і не дозволяти собі збавляти обертів», - зізналася Анастасія Малявіна.

«Емоцій багато і від церемонії, і від перемоги. Легка несподіванка для мене, тому що сподівався, але як-то до сих пір не віриться. Впевнений, що ця церемонія займе свою нішу. Хочу побажати наступним учасниками не зупинятися на досягнутому, не залишатися в категорії «юніор». Адже це навіть не середина спортивного шляху, а якийсь фундамент, підготовчий етап до наступного рівня. Тому, тільки вперед. Тільки до перемоги», - побажав наступному поколінню Антон Кузнєцов.

Ініціатором заснування премії виступив почесний президент фан-клубу братів Кличків Сергій Алексєєв і Secret Service EA.

«Юніори - це майбутнє спорту. У всіх цивілізованих країнах розвиток спорту неможливий без розвитку саме юнацького спорту. Це саме основне вкладення. Адже це наша зміна. Я впевнений, що присутні тут номінанти будуть гідною зміною нашим великим спортсменам - таким, як брати Кличко, Андрій Шевченко та Яна Клочкова. Ми нічого не робимо спонтанно. Зараз в країні дуже важкий час. Це вже складно назвати АТО. Це справжня війна. Ми кілька разів у зв'язку зі складною ситуацією в країні переносили церемонію. Але все ж прийшли до висновку, що церемонія повинна відбутися. Оскільки саме зараз потрібно об'єднати дух нашої нації, саме зараз перемоги наших спортсменів потрібні як ніколи. Ми хочемо, щоб вся країна знала, що у нас є гідні маленькі герої, про яких завтра-післязавтра дізнається весь світ», - сказав Сергій Алексєєв у своєму зверненні до гостей церемонії.