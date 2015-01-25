Гравець збірної України Девіч перейшов в команду другого дивізіону Катару

Нападник національної збірної України з футболу Марко Девіч підписав короткостроковий контракт з катарським клубом «Аль-Райан». Гравець, права на якого належать російському ФК «Рубін» (Казань) орендований на півроку, повідомляється на офіційній сторінці Facebook клубу.

"Перехід в Аль-Райан - це нове випробування для мене, за цей період я намагатимуся зробити все можливе, щоб допомогти команді досягти поставлених цілей", - сказав Девіч.

Катарський клуб у минулому сезоні посів 13-е місце в елітному дивізіоні чемпіонату Катару і зараз виступає у другій лізі.

Нагадаємо, що найкращі сезони своєї кар'єри Марко Девіч провів у харківському "Металісті", де він був багаторазовим призером чемпіонату України і звідки потрапив до складу національної команди.