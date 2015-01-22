«Українські отамани» та «Британські левові серця» успішно пройшли процедуру зважування

Усі спортсмени успішно подалали процедуру, повідомляє прес-служба "отаманів".

Боксери показали наступні результати на вагах:

Вагова категорія 52 кг:

Азат Усеналієв «Українські отамани» (51,8 кг) - Ендрю Селбі «Британські левові серця» (52 кг)

Вагова категорія 60 кг:

Олег Прудкий «Українські отамани» (59,8 кг) - Джозеф Кордіна «Британські левові серця» (59,9 кг)

Вагова категорія 69 кг:

Богдан Шелестюк «Українські отамани» (67,9 кг) - Табірі-Ессуман Еко «Британські левові серця» (68,8 кг)

Вагова категорія 81 кг:

Олександр Хижняк «Українські отамани» (79,6 кг) - Ештон Браун «Британські левові серця» (80,3 кг)

Вагова категорія +91 кг:

Віктор Вихрист «Українські отамани» (101,5) - Джозеф Джойс «Британські левові серця» (111,4 кг)

Одним з найбільш інтригуючих поєдинків вечора стане бій спортсменів вагової категорії до 52 кг, в якому зійдуться Азат Усеналієв та Ендрю Селбі. В минулому році боксери вже зустрічалися між собою, де переможцем вийшов саме британський боксер. Цього разу українському легіонеру належить взяти реванш. Також, не менш захопливим буде завершення вечора, де зустрінуться титуловані боксери суперважкого дивізіону - Віктор Вихрист та Джозеф Джойс.

За словами старшого тренера команди «Українські отамани» Михайла Мельника «завтра на нас очікує захоплюючий та неймовірно цікавий вечір боксу. Британці привезли до України, напевно, найкращих боксерів своєї команди, тому кожен з поєдинків буде дуже непростим для наших хлопців. Ми поважаємо своїх опонентів, проте титулами нас не налякати. З цією командою ми вже зустрічалися два роки тому і двічі їх перемагали. Як і два роки тому, так і зараз, у своїх хлопцях я впевнений на сто відсотків!"

Як повідомляв УНІАН, матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Британськими левовими серцями» відбудеться 23 січня, о 21:00, у виставковому центрі «АККО Інтеренешнл».

Сайт УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.