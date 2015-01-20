"Динамо" і "Металіст" не зуміли виграти чергові передсезонні матчі

В турецькій Анталії завершився товариський матч в рамках зимового міжсезонного збору, в якому харківський "Металіст" грав з азербайджанським "Інтером" і звів поєдинок внічию - 1:1.

Гра проходила на полі спорткомплексу Rixos Premium. І, за традицією міжсезонних матчів, наставники зуміли задіяти у грі максимальну кількість гравців. На поле в кожному з таймів вийшли два різних склади. Єдиний гол у складі харків'ян на 25-й хвилині забив Іван Бобко. Суперник відповів результативною атакою через 6 хвилин, коли точним ударом відзначився Йохан Боконьяно.

У свою чергу, "Динамо" в іспанській Марбельї" грало з швейцарським "Базелем" і програло з рахунком 2:3.

Матч проходив з перемінним успіхом. При цьому, в середині другого тайму кияни вели з рахунком 2:0, але розгромно програли заключну чверть гри. Рахунок на 10-й хвилині відкрив Домагой Віда, а на 64-й Лукаш Теодорчик подвоїв перевагу української команди. Проте, вже на 68-й хвилині Брель Емболо скоротив відставання в рахунку, через дві хвилини він же оформив дубль і зрівняв результат, а на передостанній хвилині Матіас Дельгадо скористався помилкою киян в обороні і з пенальті забив переможний гол.

Як повідомляв УНІАН, українські команди Прем'єр-ліги в ці дні ведуть підготовку до весняної частини сезону, яка стартує 28 лютого.