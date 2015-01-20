"Фінікс" виграв у "Лейкерс" в матчі регулярного чемпіонату НБА

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс", у складі якої виступає український легіонер Олексій Лень, виграла матч регулярного чемпіонату у "Лос-Анджелес Лейкерс" з рахунком 115:100, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перша половина гри пройшла в рівній боротьбі і завершилася внічию - 51:51. А після великої перерви "сонячні" стали агресивніше грати в захисті, зробивши за другу половину матчу 10 перехоплень і заробивши 23 очки завдяки 15 втратам м`яча гравцями "Лос-Анджелеса".

Лень провів на майданчику 19 хвилин, за які набрав 6 очок, зробив 6 підбирань, 3 блок-шоти, 1 перехоплення, допустив 1 втрату та отримав 1 персональне зауваження.

У турнірній таблиці Конференції "Захід" "Фінікс" як і раніше йде на 8-му місці, зберігаючи місце в зоні плей-офф. На рахунку команди 25 перемог при 18 поразках.