На Водохреща брати Клички купалися на Трухановому острові

У день останнього свята новорічно-різдвяного циклу - Хрещення Господнє - поринули в Дніпро в районі Труханового острова Віталій і Володимир Кличко.

Найсильніші боксери світу поринули в воду в понеділок вранці, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.

"З давніх часів вода Йордану вважається цілющою. Освячена вода допомагає і нашому духовному очищенню. Нехай ця вода заряджає всіх нас справжньою вірою в Бога, в Україну і в нашу перемогу! " - зазначив Віталій Кличко.