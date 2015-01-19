На Водохреща брати Клички купалися на Трухановому острові
13:22, 19 січня 2015Спорт
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Українські боксери поринули в Дніпро
Брати Клички на Водохреща поринули в Дніпро / klitschko-brothers.com
У день останнього свята новорічно-різдвяного циклу - Хрещення Господнє - поринули в Дніпро в районі Труханового острова Віталій і Володимир Кличко.
Найсильніші боксери світу поринули в воду в понеділок вранці, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.
"З давніх часів вода Йордану вважається цілющою. Освячена вода допомагає і нашому духовному очищенню. Нехай ця вода заряджає всіх нас справжньою вірою в Бога, в Україну і в нашу перемогу! " - зазначив Віталій Кличко.
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