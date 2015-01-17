Донецький "Шахтар" програв перший матч бразильського турне

У бразильському Салвадорі в ніч на 17 січня відбувся перший матч турне донецького "Шахтаря", в якому гірники програли команді "Байя" з рахунком 2:3, повідомляє офіційний українського клубу.

Команди провели два тайми в різних складах і до перерви український чемпіон робив ставку на бразильських легіонерів, яких у складі "Шахтаря" вийшло 8 гравців.

Матч, що проходив при 30-градусній спеці, видався багатим на гольові моменти. І до перерви гірники мали перевагу. На гол К`єзи на 14-й хвилині донеччани відповіли точними ударами Алекса Тейшейри (27-я хвилина) і Луїса Адріано (38), повівши з рахунком 2:1. Але, після перерви бразильський колектив зумів перехопити ініціативу. На 57-й хвилині Зе Роберто зрівняв рахунок, а на 65-й зробив дубль і вивів свою команду вперед.

Таким чином, гірники програли перший матч бразильського турне-2015.

У неділю, 18 січня, «Шахтар» зустрінеться з «Фламенго» з Ріо-де-Жанейро