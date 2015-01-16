Українка Заневська вийшла у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

Українська тенісистка Марина Заневська пробилася у фінал відбіркового турніру Відкритого чемпіонату Австралії. У матчі другого кола одеситка, посіяна під 14 номером, обіграла словацьку тенісистку Крістіну Кучову з рахунком 2:6, 6:0, 6:4, повідомляє Тенісний портал України.

Матч тривав 2 години 6 хвилин.

За місце в основній сітці Заневська посперечається з росіянкою Євгенією Родіною.

В інших двох півфіналах кваліфікаційного турніру Катерина Бондаренко програла Лаурі Зігемунд (Німеччина) - 4:6, 2:6, а Юлія Бейгельзімер у запеклій і рівній боротьбі поступилася Люсі Градецькій (Чехія) - 6:4, 4:6, 5:7.

Як повідомляв УНІАН, раніше до фіналу кваліфікаційного турніру в чоловічих одиночних змаганнях вийшов Ілля Марченко.

Ще четверо українців автоматично отримали право взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії завдяки своєму високому рейтингу. У список учасників основного турніру потрапили Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Еліна Світоліна і Леся Цуренко.

Кваліфікаційний турнір триватиме до 17 січня.

Основні змагання Australian Open, першого турніру року серії "Великого шолома", пройдуть в Мельбурні з 19 січня по 1 лютого.