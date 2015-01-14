Кличко хоче провести бій з Бріггсом

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко не виключив, що його наступний поєдинок може пройти проти американського скандаліста Шеннона Бріггса, повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличків.

«Думаю, що вболівальники хочуть побачити мій бій з Бріггсом. Я неодмінно хочу провести цей бій», - заявив Володимир в ефірі телеканалу RTL.

Скандально відомий Бріггс неодноразово провокував Кличка своїми витівками. Він увірвався в зал, де проходили тренування Кличка, заважав українцю обідати в ресторані, зривав його прес-конференції... А найгучнішою витівкою американця став інцидент в жовтні минулого року у Флориді. Під час тренування українця на воді, коли Кличко плив на дошці, Бріггс з'явився на катері зі своїм помічником, і, створивши навколо Кличка сильні хвилі, перекинув його з дошки у воду. При цьому американець кричав: «Я чекаю тебе в рингу».Український боксер, опинившись у воді, відповів фразою: «Ти перетнув межу».

Спочатку Кличко повинен був вийти на ринг у квітні цього року проти американця Браянта Дженнінгса. Але бій виявився на межі зриву через продаж промоутерської компанії Gary Shaw Productions промоутером Гері Шоу реперу Jay-Z.

Як повідомляв УНІАН, бій Володимира Кличка попередньо призначений на 25 квітня і має відбутися в Нью-Йорку.