У чемпіонаті світу з гандболу візьмуть участь два гравці українського клубу

У чемпіонаті світу з гандболу-2015, який стартує 15 січня в Катарі, візьмуть участь два гравця найсильнішого українського клубу "Мотор" (Запоріжжя).

У складі збірної Росії виступлять лівий крайній Олег Скопінцев і центральний захисник Єгор Євдокимов, повідомляє прес-служба Федерації гандболу Росії.

Згідно з регламентом змагань, 24 команди діляться на 4 групи по 6 колективів. Збірна Росії на цьому етапі зіграє з командами Данії, Польщі, Німеччини, Аргентини та Саудівської Аравії.

Збірна України не зуміла потрапити на світову першість, тому що не подолала відбірковий етап змагань.

Чемпіонат світу з гандболу пройде в Досі і Лусаїлі з 15 січня до 1 лютого.