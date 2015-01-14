У чемпіонаті світу з гандболу візьмуть участь два гравці українського клубу
13:55, 14 січня 2015Спорт
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Скопінцев і Євдокимов зіграють у складі збірної Росії.
Лівий крайній "Мотора" росіянин Олег Скопінцев зіграє на ЧС / handball.motorsich.com
У чемпіонаті світу з гандболу-2015, який стартує 15 січня в Катарі, візьмуть участь два гравця найсильнішого українського клубу "Мотор" (Запоріжжя).
У складі збірної Росії виступлять лівий крайній Олег Скопінцев і центральний захисник Єгор Євдокимов, повідомляє прес-служба Федерації гандболу Росії.
Згідно з регламентом змагань, 24 команди діляться на 4 групи по 6 колективів. Збірна Росії на цьому етапі зіграє з командами Данії, Польщі, Німеччини, Аргентини та Саудівської Аравії.
Збірна України не зуміла потрапити на світову першість, тому що не подолала відбірковий етап змагань.
Чемпіонат світу з гандболу пройде в Досі і Лусаїлі з 15 січня до 1 лютого.
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