Мессі визнав, що Роналду заслужив "Золотий м'яч"

Зірковий нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі визнав свою поразку і заявив, що португальський форвард мадридського «Реала» Кріштіану Роналду заслужено отримав «Золотий м'яч» за підсумками 2014 року. Про це повідомляє Ехо Москви за інформацією Regnum.

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Нагадаємо, що крім Мессі і Роналду за трофей змагався німецький воротар Мануель Нойер, який виступає за «Баварію Мюнхен».