Українки завоювали дві «бронзи» на етапі Кубка Європи з бадмінтону в Естонії

Наталія Войцех посіла третє місце в жіночому одиночному турнірі і в парі з Єлізаветою Жаркою на етапі Кубка Європи з бадмінтону рівня International Series проходив у Таллінні (Естонія), повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону Харківської області.

У жіночій одиночній категорії в 1/16 фіналу Наталія Войцех (139-я в світовому рейтингу) перемогла Крістіну Сефер (288) з Латвії - 21-11, 21-9; в 1/8 фіналу - німкеню Йвонне Чи(208) - 21-18, 14-21, 21-14; у чвертьфіналі - бельгійську спортсменку Флору Ванденхаук (316) - 21-17, 21-12. Суперницею українки по півфіналу стала перша сіяна росіянка Ольга Голованова (62). Перша партія пройшла при домінуванні українки і закінчилася переконливою перемогою 21-9, але у другій партії росіянці вдалося повернути хід матчу на свою користь і виграти два сети поспіль 21-16, 21-14.

Таким чином, Наталія Войцех посіла третє місце, а Голованова згодом стала переможницею турніру.

У жіночій парній категорії Наталія Войцех і Єлизавета Жарка (75-е місце в світовому рейтингу) були другими сіються на турнірі. В 1/16 фіналу українки обіграли німецьку пару Єву Яанссенс і Йвонне (253) - 21-18, 21-17, в 1/8 фіналу здобули перемогу над французько-хорватським дуетом Лол Куртуа і Майя Павлинич - 16-21, 21-14, 21-17, а в чвертьфіналі лише за 31 хвилину розправилися над французькою парою Лаурою Чойнет і Тешаной Вигнес Варан - 21-16, 21-15.

Суперницями українок по півфіналу стали датчанки Аманда Мадсен і Ізабелла Нельсен (113). Матч тривав 57 хвилин і проходив у впертій боротьбі: перший сет на тай-брейку виграли датчанки 22-20, у другому українки відновили рівновагу 21-17, а в третьому поступилися 19-21, пропустивши суперниць у фінал, і посіли підсумкове 3-е місце на турнірі.