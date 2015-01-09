УЄФА оголосив Команду 2014 року

Найпопулярнішою стала розстановка 4-3-3. За неї проголосували 37% футбольних фанатів.

Цікаво, що у голосуванні було віддано рекордну кількість голосів - понад 8,6 мільйона, повідомляє ТСН.

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Склад Команди року:

воротар: Мануель Нойер ("Баварія" і збірна Німеччини);

захисник: Серхіо Рамос ("Реал" і збірна Іспанії), Дієго Годін ("Атлетіко" і збірна Уругваю), Філіп Лам ("Баварія" і збірна Німеччини), Давид Алаба ("Баварія" і збірна Австрії);

півзахисник: Арьєн Роббен ("Баварія" і збірна Нідерландів), Анхель Ді Марія ("Реал"/"Манчестер Юнайтед" і збірна Аргентини), Тоні Кроос ("Баварія" / "Реал" і збірна Німеччини);

нападник: Ліонель Мессі ("Барселона" та збірна Аргентини), Златан Ібрагімович ("Парі Сен-Жермен" і збірна Швеції), Кріштіану Роналду ("Реал" і збірна Португалії).