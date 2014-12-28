«Чорноморець» залишають одразу три тренери

Три тренери футбольного клубу «Чорноморець» (Одеса) одночасно йдуть з команди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, команду залишили Михайло Савка, Степан Матвіїв та Андрій Глущенко.

У повідомленні зазначається, що 26 грудня за обопільною згодою сторін з трьома тренерами розірвано контракти.

«Ці фахівці, які входили до тренерського штабу Романа Григорчука, внесли свій помітний внесок у прогрес і турнірні досягнення «Чорноморця» за останні чотири роки. Колектив нашого клубу дякує тренерів за високоякісну роботу і бажає їм нових професійних успіхів», - наголосили в прес-службі.

Читайте такожЕкс-тренер "Чорноморця" Григорчук підписав контракт з азербайджанською "Габалою"Як повідомляв УНІАН, 16 грудня за обопільною згодою сторін було розірвано контракт між ФК «Чорноморець» (Одеса) і головним тренером клубу Григорчуком.

Григорчук очолював команду «моряків» з 16 листопада 2010 року. Під його керівництвом «Чорноморець» провів 148 офіційних матчів, в яких здобув 64 перемоги, зіграв 37 раз внічию, поступившись у 47-ми поєдинках при різниці м'ячів 173-157. Найкраще досягнення в чемпіонаті України - 5-е місце (2013/2014).

У 2013-му році «Чорноморець» грав у фіналі Кубка України, боровся за Суперкубок країни.

«Наша команда двічі виборювала путівку до Ліги Європи, рік тому пройшов у раунд плей-офф цього турніру, вперше в історії подарувавши Одесі єврокубкову весну", - йдеться в повідомленні клубу.