Володимир Кличко з дружиною вперше показали свою дитину (фото)
11:18, 24 грудня 2014Спорт
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Кличко і Панеттьєрі показали малюка через два тижні після народження.
Донька Кличко і Панеттьєрі народилася 9 грудня / people.com
Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко і його дружина американська актриса Хайден Панеттьєрі вперше надали пресі свої спільні фотографії з дитиною, повідомляє американський журнал People.
Доньку, яка народилася два тижні тому, зіркові батьки назвали Кайя-Євдокія.
Як повідомляв УНІАН, Кайя-Євдокія народилася 9 грудня з вагою 3,5 кг і зростом 50 см
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