Володимир Кличко з дружиною вперше показали свою дитину (фото)

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко і його дружина американська актриса Хайден Панеттьєрі вперше надали пресі свої спільні фотографії з дитиною, повідомляє американський журнал People.

Доньку, яка народилася два тижні тому, зіркові батьки назвали Кайя-Євдокія.

Як повідомляв УНІАН, Кайя-Євдокія народилася 9 грудня з вагою 3,5 кг і зростом 50 см