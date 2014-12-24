Володимир Кличко з дружиною вперше показали свою дитину (фото)

11:18, 24 грудня 2014
Спорт
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Кличко і Панеттьєрі показали малюка через два тижні після народження.

Дочь Кличко и Панеттьери родилась 9 декабря / people.com

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко і його дружина американська актриса Хайден Панеттьєрі вперше надали пресі свої спільні фотографії з дитиною, повідомляє американський журнал People.

Доньку, яка народилася два тижні тому, зіркові батьки назвали Кайя-Євдокія.

Як повідомляв УНІАН, Кайя-Євдокія народилася 9 грудня з вагою 3,5 кг і зростом 50 см

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