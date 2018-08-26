Прокопів: Київ на високому рівні провів міжнародний спортивний фестиваль Workout Fest-2018

У столиці відбувся грандіозний фестиваль здорового способу життя Workout Fest. На одній із кращих локацій Києва - біля Арки Дружби народів конкурсанти боролися за звання найсильнішого атлета країни.

«Головний принцип Street Workout – свобода, тренування коли завгодно і де завгодно, в тому числі просто неба на спортивних майданчиках. І в нашій столиці є всі умови для таких тренувань, місто виділяє значні кошти на розвиток спортивної інфраструктури. А це понад 520 млн. грн. на рік на всю сферу спорту. Ми відкриваємо спортивні майданчики, стадіони, а також підтримуємо проведення різноманітних змагань у Києві. Минулого року ми з успіхом провели «Євробачення», в травні цього року – фінали Ліги чемпіонів, а 28 вересня будемо проводити WBC-конгрес, куди приїдуть боксери з усього світу. Залучення киян до спорту та здорового способу життя – один з наших пріоритетів. Впевнений, що проведення таких заходів, як Workout Fest-2018 допоможе зробити Київ найбільш спортивним містом Європи», - заначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Особливістю цьогорічного чемпіонату Workout Fest-2018 стало розширення вагових категорій дисципліни Streetlifting і додавання жіночої категорії, а також збільшення кількості учасників в дисципліні Workout Freestyle. Окрім того, програма рекордів була доповнена номінаціями для дітей: «Підтягування на турніку», «Віджимання на брусах», «Віджимання від підлоги».

«World Street Workout and Streetlifting є першою федерацією в світі, яка почала проводити міжнародні фестивалі здорового способу життя. Проводиться робота не тільки по великих містах, а й по віддалених містечках і селах. Федерацією було встановлено вже понад 1500 спортивних майданчиків та проведено понад 2500 безкоштовних лекцій і семінарів. Важливо не забороняти вживання, а давати альтернативу у вигляді спортивної активності і фізичного розвитку», - зазначив Президент Федерації World Street Workout & Streetlifting, керівник федерації Street Workout Ukraine Денис Мінін.

Міжнародний фестиваль здорового способу життя Workout Fest проводиться за підтримки мера міста Києва Віталія Кличка. За його словами, завдяки діяльності організації Street Workout більше 2 мільйонів осіб по всьому світу відмовилися від шкідливих звичок – алкоголю і тютюну.

Загалом на чемпіонаті з найпопулярнішого спортивного руху Street Workout у столиці зустрілися більше 180 учасників із 34 міст України та понад 20 атлетів з 14 країн.