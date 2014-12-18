Вибори нового президента ФФУ відбудуться 6 березня

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков оголосив про те, що вибори нового президента ФФУ відбудуться на позачерговому Конгресі організації, який відбудеться 6 березня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на Конгресі ФФУ, що проходить в Києві в Будинку футболу.

Після доволі бурхливого обговорення порядку денного на початку засідання Виконкому Коньков заявив: "Я йду з цього балагану"!

Через кілька хвилин Президент Федерації футболу Києва Кочетов запропонував створити робочу групу з підготовки до позачергових звітно-изберательному Конгресу ФФУ і прийняти відставку Анатолія Конькова.

У ці хвилини Конгрес ФФУ продовжує свою роботу.