Вибори нового президента ФФУ відбудуться 6 березня
12:51, 18 грудня 2014Спорт
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Президент ФФУ Анатолій Коньков оголосив дату позачергового Конгресу
Анатолій Коньков прийняв рішення провести вибори президента ФФУ 6 березня
Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков оголосив про те, що вибори нового президента ФФУ відбудуться на позачерговому Конгресі організації, який відбудеться 6 березня.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на Конгресі ФФУ, що проходить в Києві в Будинку футболу.
Після доволі бурхливого обговорення порядку денного на початку засідання Виконкому Коньков заявив: "Я йду з цього балагану"!
Через кілька хвилин Президент Федерації футболу Києва Кочетов запропонував створити робочу групу з підготовки до позачергових звітно-изберательному Конгресу ФФУ і прийняти відставку Анатолія Конькова.
У ці хвилини Конгрес ФФУ продовжує свою роботу.
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