Міжнародний більярдний турнір у Києві

25-29 серпня у місті Київ, БК «Лідер», відбудеться міжнародний турнір зі снукеру «НФСУ. Кубок до Дня Незалежності 2018». Третій рік поспіль проводяться ці змагання і цього разу Кубок збере рекордну кількість учасників з різних країн світу. Окрім гравців з України, на турнір зареєструвалися найсильніші снукеристи з Естонії, Молдови, Литви, Латвії, Білорусі та Болгарії. Наразі вирішується питання з участю спортсменів з Киргизстану, які вже минулого року здобули перемогу на одному з традиційних турнірів НФСУ. Всього ж на турнір збираються приїхати і позмагатися за звання чемпіона близько 80 учасників!

На цьому турнірі буде розіграно найбільший загальний призовий фонд в історії українського снукеру - більше 5000 євро! І обслуговувати Кубок буде міжнародна суддівська колегія (Україна, Білорусь, Молдова). За перебігом змагань можна буде спостерігати онлайн. Для спортсменів встановлено 8 столів і 7 з них обладано можливістю вести онлайн трансляції з поточним рахунком у матчі.

Останні кілька років снукер в Україні стрімко розвивається. Створюються дитячі академії снукеру, проводяться різноманітні турніри, а найкращі українські спортсмени вже зарекомендували себе на міжнародних змаганнях. Мікаела Табб, рефері міжнародного рівня, яка судила фінали чемпіонатів світу зі снукеру у 2009 та 2012 роках, а минулого року приїжджала на традиційний турнір НФСУ «Перший сніг», була вражена рівнем підготовки наших молодших спортсменів та масштабом снукерного розвитку в Україні в цілому.

Долучайтесь до снукерного осередку!

Довідка:

Снукер - різновид більярду, найбільш популярний у Великобританії та країнах Азії. Останні роки набирає стрімкого розвитку в Україні.

Організатор: Всеукраїнська ГО «НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ СНУКЕРУ УКРАЇНИ» (НФСУ)

Подія: Відкритий (міжнародний) турнір «НФСУ. Кубок до Дня Незалежності 2018»

Дата: 25-29 серпня 2018 року

Місце проведення: вулиця Семена Скляренка, 5, Київ, 02000. БК «Лідер»

Офіційне відкриття турніру: 25 серпня 13:00, БК «Лідер».

Контакти: 096 171-11-17 Бойко Сергій, Президент НФСУ

096 809-33-50 Пінчук Валентина, прес-центр

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e-mail: press@snooker.ua