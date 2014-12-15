Ольга Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Нью-Йорку

Українка Ольга Харлан стала переможницею першого в цьому сезоні турніру серії Гран Прі з фехтування на шаблях повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

Для Ольги це перше золото на міжнародній арені в сезоні-2014/15.

Турнір у Нью-Йорку є 3-м етапом Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок в календарі Міжнародної федерації фехтування. Перший етап, який відбувся у Венесуелі, українки пропустили з фінансових міркувань, а на другому турнірі в Орлеані (США) Ольга поступилася в 1/8 фіналу росіянці Софії Великій.

На цей раз з Великою наша спортсменка зустрілася у фіналі, де і взяла реванш за нещодавню поразку - 15:12. Раніше в півфіналі Харлан з солідним відривом - 15:6 - перемогла аргентинську спортсменку Марію Белен Перес Маріс.

Разом з Марією Белен Перес Маріс на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшла дворазова (2004, 2008) Олімпійська чемпіонка американка Маріель Загуніс. У півфіналі Загуніс поступилася Великої з рахунком 13:15.

Паралельно з жіночим турніром проходив і Гран Прі серед чоловіків шаблістів. У цій дисципліні кращим став кореєць Жун Гванг Кім, срібло завоював італієць Альдо Монтано, а бронза дісталася Олімпійському чемпіону 2012 угорцю Арону Сілагі і власникові срібла тієї ж Олімпіади італійця Дієго Окьюцци.

З українців у турнірі взяли участь два спортсмени - Андрій Ягодка та Роман Сидоренко. Сидоренко в 1/32 фіналу поступився Сілагі (6:15), а Ягодка в 1/16 фіналу не вистачило всього одного удару до перемоги над росіянином Камілем Ібрагімовим (14:15).