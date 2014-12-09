Сесія МОК затвердила 40 рекомендацій для подальшого розвитку олімпійського руху

Під час її дводенного засідання, в якому взяли участь члени МОК – президент НОК України Сергій Бубка та віце-президент НОК України Валерій Борзов, були затверджені 40 рекомендацій щодо стратегії розвитку олімпійського руху до 2020 року, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Сесія МОК затвердила новий формат заявочного процесу на право проведення Олімпійських ігор, який передбачає можливість прийняття найголовнішого старту чотириріччя одразу в декількох країнах, а не в одній, як це було раніше. Таке рішення має на меті скорочення витрат на проведення Олімпіади та розширення кола потенційних претендентів.

Одна з рекомендацій МОК забезпечує гнучкість у визначенні видів спорту та дисциплін у програмі Ігор. Зокрема, організатори Олімпіад відтепер мають право пропонувати для включення у програму змагань ті види спорту, які їх цікавлять.

Сесією Міжнародного Олімпійського Комітету урегульована кількість учасників Олімпійських ігор. Так, обмеження на літніх Іграх складають 10 500 атлетів та 310 дисциплін, на зимовій Олімпіаді – 2 900 спортсменів, 100 дисциплін.

Одним з ключових напрямків також стало рішення про створення Олімпійського телеканалу. У найближчі 7 років на розвиток цієї інновації МОК разом із партнерами готовий витратити суттєві кошти. Таким чином, запуск Олімпійського телеканалу створить базу задля ефективної популяризації олімпійського руху та спортсменів в період між Олімпійськими іграми, тобто 365 днів на рік.

Серед інших рішень – проведення Юнацьких Олімпійських ігор у неолімпійський рік, починаючи з 2022 року, а також виділення $20 млн. на антидопінгові дослідження та захист спортсменів від маніпуляцій, договірних матчів та корупції.

Підготовці рекомендацій передував довготривалий процес публічного обговорення, який тривав протягом півроку. Рекомендації були розглянуті постійно діючими комісіями МОК, а також під час двох Олімпійського самітів, 126-й сесії МОК в Сочі (Росія) та дводенного засідання у швейцарському Монтре. Загалом в ході процесу було отримано близько 1200 ідей та понад 40 тисяч звернень і повідомлень від представників громадськості.

Як повідомляв УНІАН, 127-а сесія Міжнародного Олімпійського Комітету проходила в Монако 8-9 грудня.