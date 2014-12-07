Біатлоністка Валентина Семеренко виграла срібло етапу Кубка світу в гонці переслідування

У шведському Естерсунді завершився перший етап Кубка світу з біатлону сезону 2014/15, де у жіночій гонці переслідування друге місце завоювала українська спортсменка Валентина Семеренко.

Ця гонка завершувала перший етап КС.

Українка пішла зі стартової решітки під 6-м номером за результатами спринту, який відбувся напередодні. Тим не менш, відмінна стрільба укупі з високою швидкістю проходження дистанції дозволили їй після останньої стрільби увірватися в суперечку за медалі. Єдиною, хто випередила українку стала Кайса Маккарайнен з Фінляндії - 35 хвилин, 01,7 секунди.

Семеренко у фінішному створі боролася за срібло-бронзу з Доротеєю Вієрер з Італії і українка виграла цей спір, випередивши суперницю на 0,4 секунди. Українка відстала від переможниці на 47,9 секунди.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому етапі змагань Семеренко посіла 3-е місце в індивідуальній гонці, а Сергій Семенов посів 2-е місце в аналогічній гонці у чоловіків.