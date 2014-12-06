Тренер "Дніпра": Коломойський погодився будувати нову команду

Головний тренер дніпропетровського ФК "Дніпро" Мирон Маркевич після заключного матчу команди в рамках Прем'єр-ліги в 2014-му році розповів про свою зустріч з власником клубу Ігорем Коломойським і плани команди на міжсезоння.

Зокрема, тренер зазначив: "Ми зустрілися з Ігорем Валерійовичем, і він погодився з моїми доводами, що потрібно в принципі будувати нову команду. Ми домовилися, і зараз основне - як спрацює наш селекційний відділ. Багато баласту, і від нього треба звільнятися. Якщо ми хочемо, щоб у «Дніпрі» була команда, потрібно робити все заново".

Разом з тим, тренер не конкретизував можливі зміни в команді по персоналіях.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі відбувся центральний матч дня Прем'єр-ліги, в якому номінальний господар поля луганська "Зоря" приймала дніпропетровський "Дніпро" і виграла з рахунком 2:1.

Після осінньої частини чемпіонату Прем'єр-ліги (команди провели по 14 матчів) в лідируючій групі у київського "Динамо 36 очок, донецького "Шахтаря" - 31, "Дніпра" - 28.