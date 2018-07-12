Чемпіонат Світу зі стрибків у воду серед юніорів проведуть в Києві

Напередодні Юнацького чемпіонату світу зі стрибків у воду, в Центрі спорту «Ліко-арена», де розмістилася Федерація України зі стрибків у воду та фітнес-клуб Sport Life, відбувся прес-тур. Подія викликала колосальний ажіотаж серед ЗМІ. Прес-тур відвідали телеканали СТБ, Новий, 24 Канал, ICTV, 5 Канал, а також понад 10 інтернет та друкованих видань.

Як зазначив президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов: «Це дуже визначна подія для України і нашої Федерації, адже чемпіонат світу зі стрибків у воду вперше проводиться в нашій країні. У 2011 році ми збудували цей чудовий Палац водних видів спорту, здобули олімпійську ліцензію і сьогодні це основна база для тренування збірної команди України. У минулому році на цій акваарені ми вперше в Україні провели чемпіонат Європи».

Зі свого боку засновник групи компаній SportLife Дмитро Єкимов підкреслив: «Sport Life Теремки – це не просто фітнес-клуб, це цілий палац спорту. Для мене це зразок, як можна досягати того, що кілька років тому здавалося абсолютно неможливим, як можна змінити світ навколо нас. І наша головна гордість клубу – басейн олімпійського стандарту, в якому вже через 10 днів пройде чемпіонат світу зі стрибків у воду».

Дмитро Єкимов також акцентував увагу на важливості розвитку фітнес-індустрії в Україні: «На сьогоднішній день вже 57 клубів Sport Life функціонують по всій країні, а до 2020 року ми доведемо цю цифру до 100. Коли в 2006 році ми почали займатися в Україні цим бізнесом, нічого крім елітного фітнесу не існувало, можливо не було потреби, і нічого не будувалося. Ми довели, що люди хочуть бути здоровими і щасливими. Ми продовжуємо створювати позитивний імідж нашої країни в світі. Нещодавно ми провели чемпіонат світу з кікбоксингу, співпрацюємо з федераціями з понад 50 видів спорту, щорічно підтримуємо більше100 змагань національного та світового рівня. Фактично на сьогоднішній день інфраструктура Sport Life стала інфраструктурою країни для проведення всіх видів спорту».

А головний тренер збірної команди України зі стрибків у воду Тамара Токмачова розповіла про склад і плани української команди: «Нашу юнацьку збірну представлятимуть 12 спортсменів. Перед нашою збірною стоїть велика відповідальність. І наше завдання показати максимальний результат і звісно ж завоювати ліцензію на треті юнацькі олімпійські ігри, які пройдуть в Аргентині».