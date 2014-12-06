"Зоря" обіграла "Дніпро" в матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився центральний матч дня української футбольної Прем'єр-ліги, в якому номінальний господар поля луганська "Зоря" приймала дніпропетровський "Дніпро" і виграла з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з невеликою перевагою гостей. Тим не менш, явний фаворит гри "Дніпро" так і не зумів забити гол, звівши 45-хвилинку внічию. А відразу ж після перерви, на 51-й хвилині "Зоря" відкрила рахунок. Гол забив Філіп Будковський. Руслан Малиновський на лівому фланзі обіграв кількох захисників, увійшов у штрафну і прострілив вздовж воріт, де Будковський з лінії воротарського майданчика переправив м'яч у ворота.

Дніпропетровці продовжили атакувати, але не могли навіть зрівняти рахунок, у той час як суперник забив другий гол. На 87-й хвилині відзначився Прінс Сегбефіа. Олександр Караваєв на правому фланзі, увірвався в штрафну, обіграв Дениса Бойка і від лицьової лінії зробив передачу на Желько Любеновича. Той відпасував далі на Сегбефіа, який відправив м'яч у ворота.

Лише в доданий арбітром час, на 91-й хвилині гол забив Євген Коноплянка. В атаки по правому флангу Євген Селезньов прострілив і Коноплянка головою відправив м'яч у ворота - 2:1.

В іншому матчі дня донецький "Олімпік" і полтавська "Ворскла" зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, після осінньої частини чемпионатату Прем'єр-ліги (команди провели по 14 матчів) в лідируючій групі у київського "Динамо 36 очок, донецького "Шахтаря" - 31, "Дніпра" - 28.