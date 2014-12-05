Українська плавчиха Солнцева показала турецький паспорт і розповіла про мрію виграти золото Олімпіади

Чемпіонка світу та Європи серед юніорів українська плавчиха Вікторія Солнцева розповіла про причини, що спонукали її залишити Україну і показала свій новий паспорт на ім'я Гюнеш Зейнеп, повідомляє турецький портал Нaber7.

"Ми дуже злякалися, коли російські війська опинилися в Ялті. Ми там були в цей момент і швидко зібралися і поїхали додому, в Полтаву. Звідти ми через Київ прибули в Стамбул. Все це зайняло лише 3 дні. 19 березня я вже стала Зейнеп, почала облаштовувати своє життя в Стамбулі".

На питання чому була обрана саме Туреччина, спортсменка відповіла, що її батько Віктор вибирав з декількох пропозицій. "Росія - ворог, в Єгипті я відчуваю себе не комфортно, у Швеції - холодно, а ось Туреччина - в самий раз, тут мені дуже подобається", - зазначила спортсменка.

Крім того, вона заявляє про свої амбітні цілі у новій команді: "Я знаю, що в Туреччині плавання є дуже престижним видом спорту. Хочу стати олімпійською чемпіонкою. Мені всього 16 і в мене попереду, як мінімум, три олімпійських цикла. Ставлю перед собою найвищі цілі".

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня, в перший день чемпіонату світу з плавання на короткій воді в Досі (Катар) українська спортсменка Вікторія Солнцева виступила за збірну команду Туреччини під прізвищем Зейнеп. За словами президента Федерації плавання України Дмитра Качуровського, ще в 2013-му році до нього надійшла інформація, що спортсменка та її тренер шукали варіанти перейти в іншу команду під час юніорського чемпіонату світу, який проходив в ОАЕ.

Федерація плавання України не дасть дозволу на участь Солнцевої в Олімпійських іграх 2016 року.