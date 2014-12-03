Біатлоніст Семенов виборов срібло індивідуальної гонки Кубка світу

В Естерсунді (Швеція) завершилася перша індивідуальна гонка сезону в біатлонному сезоні Кубка світу серед чоловіків, в якій українець Сергій Семенов посів друге місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець програв як по швидкості, так і за кількістю промахів тільки норвежцю Емілю Свендсену, що здолав дистанцію гонки за 53 хвилини 25,6 секунди (0 промахів). У Семенова - 1 промах (відставання 1 хвилина, 17,6 секунди), а замкнув трійку призерів Міхал Шлезінгер з Чехії також 1 промах, але значне відставання по швидкості - 2 хвилини, 08,3 секунди.

Єдиного промаху сьогодні українець припустився на другому вогневому рубежі.

Відзначимо, що в першій гонці сезону - змішаній естафеті, яка відбулася в неділю, 30 листопада, збірна України посіла 4-е місце.

Перший етап Кубка світу продовжиться в четвер, коли відбудеться жіноча індивідуальна гонка.