Юнацькі збірні України з футболу дізналися суперників по Євро

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українці за підсумками жеребкування елітного раунду чемпіонату Європи-2015 серед юнаків до 17 років потрапили в одну групу з провідними збірними континенту - Німеччині та Італії. Четвертим суперником збірної України по групі 8 стала команда Словаччини.

Матчі міні-турнірів (4 команди по разу зіграють один з одним - по 3 матчі), господарі яких будуть визначені пізніше, пройдуть у березні 2015 року. Вісім переможців груп і сім володарів других місць, які показали найкращі результати в матчах з першою і третьою командами квартетів, отримають путівки у фінальний етап, де приєднаються до господарів турніру - збірної Болгарії. Матчі вирішальної стадії за участю 16 збірних пройдуть з 6 по 22 травня 2015 року в Болгарії. Три кращі команди кожної групи у фінальній стадії (всього - 12 збірних) поїдуть в Чилі на чемпіонат світу серед юнаків до 17 років, який пройде з 17 жовтня по 8 листопада 2015 року.

У відбірному раунді Євро-2016 для 17-річних збірна України потрапила в Групу 13 разом з командами Боснії і Герцеговини, Молдови та Естонії. В елітний раунд вийдуть по дві кращі команди кожної групи і п'ять кращих володарів третіх місць за підсумками матчів з лідерами. В еліт-раунді вони поведуть боротьбу за 15 путівок у фінальну частину Євро, яка відбудеться в травні 2016 року в Азербайджані. 16-ю командою-учасницею турніру стане господар турніру - збірна Азербайджану.

За результатами жеребкування відбірного раунду Євро-2016 для 19-річних гравців збірна України потрапила до Групи 5, де її суперниками будуть Туреччина, Боснія і Герцеговина та Азербайджан. Дві найсильніші команди з кожної групи плюс володар третього місця, що показав найкращі результати проти двох лідерів свого квартету, складуть компанію в елітному раунді кращій команді за рейтингом - збірній Іспанії. Матчі цієї стадії відбудуться навесні 2016 року. За підсумками Еліт-раунду визначаться сім кращих збірних Європи, які посперечаються за титул чемпіона в липні 2016 року з Німеччиною на полях ФРН.