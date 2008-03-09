Газпром може стати спонсором Лондонської Олімпіади-2012

Російський "Газпром" може стати одним із спонсорів призначеної на 2012 рік Олімпіади в Лондоні, пише газета "Санді таймс".

Як стало відомо виданню, "Газпром" вже провів серію переговорів з цього приводу з Міжнародним Олімпійським Комітетом (МОК). Голова комісії МОК з маркетингу Герхард Хайберг в листопаді минулого року літав до Москви, а цього місяця знову збирається до столиці РФ, де зустрінеться з членами ради директорів газового гіганта, пише газета.

Спонсор з нафтогазового сектора повинен бути вибраний у найближчі місяці. З компанією-переможцем буде укладений контракт на суму більше 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а логотип компанії буде розміщений на всіх офіційних заходах і виданнях Олімпіади.

Всього Олімпіада-2012 матиме 12 "глобальних" спонсорів. З дев`ятьма МОК уже підписав договори, зокрема з такими компаніями, як Coca-Cola, McDonalds і Visa. Очікується, що завдяки спонсорам Комітету вдасться залучити близько 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ще 670 мільйонів фунтів стерлінгів влади Лондона розраховують одержати від британських спонсорів. Загальна вартість проведення Олімпіади оцінюється в 2 мільярди фунтів стерлінгів.