Олег Верняєв вдруге поспіль визнаний найкращим спортсменом місяця в Україні
Гімнаст отримує нагороду в жовтні й листопаді
Олег Верняєв вдруге поспіль визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом місяця в Україні.
Гімнаст удостоєний звання найкращого спортсмена листопада, повідомляє прес-служба НОК.
Наставник спортсмена Геннадій Сартинський отримав визнання найкращого тренера місяця.
В останньому місяці осені Олег Верняєв здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому Штутгарті, а також переміг на престижному міжнародному турнірі «Меморіал Хоакіма Блума» в Барселоні та посів друге місце на відкритому Кубку Швейцарії в Цюріху.
Саме Верняєв отримував визнання найкращого спортсмена України в жовтні, коли переміг на чемпіонаті світу.
Загалом для українського гімнаста це вже четверта престижна нагорода.