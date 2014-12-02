Олег Верняєв вдруге поспіль визнаний найкращим спортсменом місяця в Україні

12:55, 02 грудня 2014
Спорт
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Гімнаст отримує нагороду в жовтні й листопаді

Олег Верняєв вчетверте визнаний кращим спортсменом місяця в Україні / noc-ukr.org

Олег Верняєв вдруге поспіль визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом місяця в Україні. 

Гімнаст удостоєний звання найкращого спортсмена листопада, повідомляє прес-служба НОК. 

Наставник спортсмена Геннадій Сартинський отримав визнання найкращого тренера місяця.

В останньому місяці осені Олег Верняєв здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому Штутгарті, а також переміг на престижному міжнародному турнірі «Меморіал Хоакіма Блума» в Барселоні та посів друге місце на відкритому Кубку Швейцарії в Цюріху. 

Саме Верняєв отримував визнання найкращого спортсмена України в жовтні, коли переміг на чемпіонаті світу. 

Загалом для українського гімнаста це вже четверта престижна нагорода. 

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