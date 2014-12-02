Олег Верняєв вдруге поспіль визнаний найкращим спортсменом місяця в Україні

Олег Верняєв вдруге поспіль визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом місяця в Україні.

Гімнаст удостоєний звання найкращого спортсмена листопада, повідомляє прес-служба НОК.

Наставник спортсмена Геннадій Сартинський отримав визнання найкращого тренера місяця.

В останньому місяці осені Олег Верняєв здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому Штутгарті, а також переміг на престижному міжнародному турнірі «Меморіал Хоакіма Блума» в Барселоні та посів друге місце на відкритому Кубку Швейцарії в Цюріху.

Саме Верняєв отримував визнання найкращого спортсмена України в жовтні, коли переміг на чемпіонаті світу.

Загалом для українського гімнаста це вже четверта престижна нагорода.