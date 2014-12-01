"Дніпро" не зміг переграти донецький "Металург" у матчі Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав донецький "Металург" і зіграв внічию - 1:1.

Доля матчу була вирішена в перші 16 хвилин гри.

Команди досить активно почали поєдинок і вже на 11-й хвилині гравець "Металурга" Жуніор Мораєс відкрив рахунок. Після довгої передачі з глибини поля Карвальо скинув м'яча, а Жуніор Мораєс прийняв і другим дотиком пробив у протихід воротарю "Дніпра" Денису Бойку - м'яч від штанги влетів у сітку воріт. Але вже через 5 хвилин, на 16-й, Євген Коноплянка зрівняв рахунок. Господарі поля перехопили м'яч на половині поля "Металурга", Валерій Лучкевич наблизився до штрафного і з правого флангу зробив націлену передачу точно на ногу Коноплянці, який завдав влучного удару, перебуваючи практично по центру штрафного майданчика перед воротами.

У час гри, що залишився, "Дніпро" мав значну ігрову і територіальну перевагу, але втілити її в переможний гол так і не зумів.

Таким чином, після 14-го туру в таблиці УПЛ "Дніпро" ділить 2-3 місця з донецьким "Шахтарем" - команди набрали по 28 очок. Лідирує київське "Динамо", на рахунку якого 33 бали.