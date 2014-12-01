Баскетбольна Суперліга визначила п’ятірку кращих гравців тижня

Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена п’ятірка кращих гравців.

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками на цьому тижні стали Павло Буренко («Миколаїв»), який набирав в середньому за гру 15.5 очка, 6.5 передачі, 4.5 підбирання й 3 перехоплення, та Рамон Мур («Хімік»), на рахунку якого 18 очок, 3.5 передачі, 3 підбирання й 1.5 перехоплення.

Кращими форвардами визнані Максим Пустозвонов («Будівельник») – 19 очок, 3 підбирання, 3 передачі й 2 перехоплення та Дмитро Антонець («Ферро-ЗНТУ») в активі якого 24 очка, 6 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення й 1 блок-шот.

Кращим центровим став Ігор Чумаков («Черкаські Мавпи») – 26 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення й 1 блок-шот.

На даний момент лідером Суперліги та єдиною командою, що не втратила ще жодного очка є "Хімік" (Южний), - 12 перемог/0 поразок. Чинний чемпіон України київський "Будівельник" йде на другому місці - 9/2, МБК "Миколаїв" - на третьому - 8/4.