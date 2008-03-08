У квітні Польща і Україна підпишуть угоду про Євро-2012

Польща і Україна мають намір у квітні підписати договір, що визначає хід підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» міністр спорту і туризму Польщі Мирослав ДЖЕВЕЦЬКИЙ.

Раніше підписання такого договору планувалося наприкінці лютого, але через технічні причини дата підписання була перенесена.

«Я запропонував послові України в Польщі панові МОСИКУ, аби це відбулося 18 квітня 2008 року, коли виповнюється рік з дня надання Польщі і Україні права на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу», - повідомив М.ДЖЕВЕЦЬКИЙ.

У договорі, за словами міністра, порушено всі найважливіші питання, що стосуються Євро-2012. «Але перш за все йтиметься про спільну українсько-польську програму безпеки», - уточнив М.ДЖЕВЕЦЬКИЙ.

Крім того, договір регулюватиме підготовку в сферах медичного забезпечення, дотримання прав інтелектуальної власності, а також питання, що стосуються транспорту.

Договір також визначить осіб, відповідальних за міждержавну координацію підготовки до чемпіонату. «У цьому договорі має бути записано, що відповідальним за координацію з польського боку буде Марцін ХЕРРА, який є директором компанії PL-2012, а з українського боку — пан ЧЕРВОНЕНКО», - повідомив М.ДЖЕВЕЦЬКИЙ.

Міністр спорту і туризму Польщі особливо відзначив необхідність координації дій двох країн у процесі підготовки до чемпіонату. «Не можна допустити, що одна з країн щось встигає робити у встановлені терміни, а інша - ні. Цього не повинно бути», — наголосив він.